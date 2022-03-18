رئيس الوزراء البريطانى: سنواصل فرض عقوبات على روسيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، لا نريد أن تكون بريطانيا عرضة للابتزاز من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن بريطانيا ستواصل فرض عقوبات على روسيا.

وأضاف جونسون، وفق لشبكة سكاي نيوز البريطانية: سنزيد من عمليات إنتاج البترول والغاز لمواجهة أزمة الطاقة، مضيفاً سيتم ارسال فريق متخصص بنزع الألغام بالبحر الاسود.

وتابع جونسون أن بوتين سيفشل في مغامرته في أوكرانيا، مشيراً: علينا فعل المزيد للضغط على روسيا.

وفي سياق متصل، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بزيارة للإمارات والسعودية، المصدرتين للنفط والشريكتين في تكتل أوبك+، من أجل تأمين إمدادات النفط العالمية وخفض أسعاره وكذلك زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا. بيد أن جونسون فشل في الحصول على تعهدات من أبوظبي والرياض بزيادة إنتاجهما من النفط نظرا لما تتمتعان به من علاقات قوية بموسكو وبوتين ومصلحتهما الكبيرة في زيادة أسعار النفط العالمية لدعم ميزانيتهما.

في زيارة تهدف إلى تأمين إمدادات النفط وزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يشن حربا على أوكرانيا، عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات بشأن أمن الطاقة الأربعاء مع حاكمي السعودية والإمارات الفعليين بدون أن يفلح في الحصول على تعهدات علنية بزيادة إنتاج النفط بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه شدد على الحاجة للتعاون من أجل استقرار أسواق الطاقة العالمية في محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعقب لقائه في الرياض مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، سأل صحفي جونسون عما إذا كانت المملكة ستزيد إنتاج النفط فقال "أعتقد أنك بحاجة إلى التحدث مع السعوديين بشأن ذلك. لكنني أعتقد أن هناك تفهما للحاجة إلى ضمان استقرار أسواق النفط والغاز العالمية".