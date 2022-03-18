تفاصيل التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محطة مترو الأنفاق "المتحف الكبير" بطريق الإسكندرية الصحراوي بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع (بنطاق محافظة الجيزة)، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لطريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية ابتداءً من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة (150) متر حتى المنطقة المواجهة لفندق شتايجن برجر، ابتداءً من الساعة الـ 6 صباح يوم الجمعة الموافق 18/3/2022 حتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.

ذلك يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من طريق إسكندرية الصحراوى من مناطق (الواحة – نيو جيزة) وترغب بالسير إتجاه (ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل) تقوم بالصعود أعلى الطريق الدائرى فى الإتجاه المؤدى إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى مناطق كفرة نصار والسير فى الاتجاهات الآتية:

حركة المركبات التى ترغب فى السير اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بالصعود أعلى كوبرى كفرة نصار المستحدث واستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

حركة المركبات التى ترغب فى السير فى اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تقوم بالسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث والسير يميناً من أسفل الكوبري اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تقوم بإتباع المسار الآتي:

السير بطريق إسكندرية الصحراوى لمسافة ما يقرب من 150 متر ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم استحداثها قبل موقع الغلق تحديداً بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً إتجاه أسفل الطريق الدائرى "منطقة غطاطي" واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً إجبارى بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.