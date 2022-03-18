أبناء بورسعيد يتوافدون لشراء منتجات «أهلا رمضان»

شهد بازار بورسعيد الجديد بحي العرب، اليوم، إقبالًا وتوافد أعداد كبيرة من زوار المحافظات الأخرى وأبناء بورسعيد، وذلك لشراء السلع الغذائية والمنتجات المتوافرة داخل معرض "أهلًا رمضان"، والذي افتتحه محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يوم ١٥ الماضي ويستمر حتى منتصف رمضان ويضم كافة احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأشاد زوار المحافظة بمنتجات معرض "أهلا رمضان"، وجودتها وتوافرها بكميات كبيرة بما يلبي احتياجات المواطنين مع قدوم شهر رمضان المبارك، كما أبدى المواطنون من زوار المعرض رضاهم عن أسعار السلع وجودتها وتوافرها بكميات كافية تلبي كافة احتياجاتهم.

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان قد أجرى عدة جولات تفقدية لافتتاح المعرض، ومتابعة سير العمل في تقديم السلع الغذائية وأسعارها وجودتها داخل المعرض، حيث تحملت الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع المحافظة تكاليف إقامته مقابل تقديم العارضين من أصحاب المصانع وتجار الجملة نسب أكبر من التخفيضات على السلع للمواطنين.

ويقام المعرض على مساحة حوالي 1500 متر مربع، ويضم أكثر من 36 منفذًا توفر كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

IMG-20220318-WA0035

IMG-20220318-WA0033

IMG-20220318-WA0090

IMG-20220318-WA0034

IMG-20220318-WA0092

IMG-20220318-WA0091

IMG-20220318-WA0089

IMG-20220318-WA0087