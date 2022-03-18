الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

أسعار أنابيب البوتاجاز 2022 «انفوجراف»

أنابيب
أنابيب

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد أسعار أنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية.

جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

75 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
6000 جنيه لطن الغاز صب غير شامل نولون النقل.

هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

ويعمل بالأسعار الجديدة بدءًا من الجمعة 18 مارس 2022، وحمل القرار رقم 1056 لسنة 2022.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مدبولي أسعار أنابيب البوتاجاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

«ارتفاع مؤقت».. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار حتى 22 مارس

إغلاق طريق «الإسكندرية الصحراوي».. اعرف التحويلات المرورية

سعر طن الحديد اليوم الجمعة 18-3-2022

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس