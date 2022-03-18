أسعار أنابيب البوتاجاز 2022 «انفوجراف»

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد أسعار أنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية.

جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

75 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

150 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

6000 جنيه لطن الغاز صب غير شامل نولون النقل.



هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

ويعمل بالأسعار الجديدة بدءًا من الجمعة 18 مارس 2022، وحمل القرار رقم 1056 لسنة 2022.