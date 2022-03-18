الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. جامعة طنطا تنظم أول ملتقى ثقافي ورياضي للطلاب الوافدين

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تنظم جامعة طنطا غدًا السبت الملتقى الثقافي والرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بمشاركة عدد كبير من الطلاب الوافدين من مختلف كليات الجامعة، في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي.

وتقام فاعليات الملتقى تحت إشراف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية ورعاية الطلاب الوافدين، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية.

وتتضمن فاعليات الملتقى تنظيم عديد المسابقات في مجالات الرسم والفنون التشكيلية على مستوى الجامعة، الشعر والقصة والرواية والمقال، المواهب في الغناء والعزف والإنشاد الديني، التصوير الفوتوغرافي، الافلام الوثائقية، إلى جانب ندوة تثقيفية حول التواصل بين الشعوب.

جامعة طنطا تنظم ملتقى ثقافي للطلاب الوافدين احتفال

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