أهالى مطروح: أسعار معارض «أهلا رمضان» فى متناول الجميع

شهد معرض «أهلا رمضان» بمدينة مرسي مطروح اقبال المواطنين لشراء السلع الغذائية وياميش رمضان بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

وقال الحاج «فرج» أحد أبناء مطروح خلال حديثه لـ«الدستور» إن معرض «أهلا رمضان» جاء في مصلحة المواطن في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق وجشع التجار.

وأوضح فوزي عبدالعال كريم، أحد أبناء مطروح، أن الأسعار في معارض «أهلا رمضان» بمطروح في متناول الجميع: «كل السلع متوفرة وبأسعار مخفضة.. شكرا للرئيس السيسي».