«الداخلية» توجه قافلة لتوزيع المساعدات على أهالي الأسمرات بمناسبة رمضان

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحي الأسمرات بالمقطم)، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك استمرارًا للدور المجتمعي بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لا سيما المناطق الأولى بالرعاية.

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم تلك المناسبة الدينية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.