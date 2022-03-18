الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستقبل وطن: رسالة المنتدى البرلماني تؤكد تكاتف الأحزاب من أجل الوطن

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أكد المستشار عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن أن إقامة المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن هو تأكيد لدور الحزب في لم شمل الأحزاب السياسية على أرضية مشتركة هي حب الوطن والعمل لصالحه. 

وقال «هلال» على هامش أعمال المنتدى المنعقد حاليا بالغردقة، إن المنتدى يحمل رسالة هامة وواضحة من حزب مستقبل وطن وهي تكاتف جميع الأحزاب من أجل الوطن والمواطن.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يرغب في توصيل رسالة هامة بأن العمل السياسي هام للجميع وأنه اختار شعاره بأننا نعمل كلنا من أجل مصر، واصفا الحدث بأنه عرس سياسي حزبي برلماني في حب الوطن. 

وأشار إلى أن حزب مستقل وطن دعا أكثر من حزب للمشاركة من الأحزاب المعارضة وغيرها والقوى السياسية الأخرى كالتنسيقية والمستقلين أيضا، مؤكدا أن مثل هذه المنتديات ذات أهمية كبير في الحياة السياسية لتنوع المشاركين والملفات المطروحة. 

وأضاف: «نحاول أن نوصل رسالة للشعب المصري بأن الأحزاب قد تختلف ولكن لصالح الشعب المصري ولا تختلف في حبها لبلدها ولوطنها»، مؤكدا أن حب الوطن ليس قاصرا على أحد. 

ولفت إلى أن المنتدى يناقش أهم التحديات والمشكلات الموجودة على الساحة الداخلية وخصوصا ارتفاع الأسعار والتضخم بحضور عدد من الوزراء.

وشدد على أن توصيات التي سيخرج بها المنتدى ستكون حلول ناجحة للعديد من المشكلات وسيتم تقديمها عبر النواب إلى الجهات التنفيذية للعمل عليها. 

ويعقد حزب مستقبل وطن والهيئة البرلمانية للحزب المنتدى البرلماني الثاني بمدينة الغردقة بمشاركة عدد من الوزراء ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

الشرق الأوسط حزب الوطن الأحزاب السياسية المعارضة للشعب المصري الشعب المصري

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