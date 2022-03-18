نيكول سابا لـ«الدستور»: نجاح «نقل عام» فاق توقعاتي

أعربت الفنانة نيكول سابا، عن سعادتها بردود الأفعال التي أعقبت عرض مسلسل "نقل عام"، وحظى بإشادات عديدة من المتابعين.

وقالت نيكول لـ«الدستور»: «لم أتخيل هذا الكم الكبير من النجاح الذي وجدته عقب ظهوري في العمل، فالأصداء فاقت توقعاتي، وكل من يقابلني يهنئني على الدور، والجمهور في كل مكان أذهب إليه يتحدث معي حول الدور، وهذا نجاح كبير بالنسبة لي وأنا سعيدة للغاية بنجاح الشخصية والعمل بتلك الطريقة الكبيرة التي أشعر وكأنها بداية جديدة لي في التمثيل الذي غبت عنه مؤخرًا لكنها كانت عودة قوية لي».

وأضافت نيكول: «أعتقد أن حالة النجاح الكبيرة التي أحدها العمل تبرز معالم كواليسه، فكانت مميزة وبها الكثير من التفاصيل التي تظهر في كل مشهد، حيث أن المتابع للعمل رأى كم الدراما والانفعالات التمثيلية التي تبرز مدى الشغف الموجود في كل الممثلين الموجودين في المسلسل وهم نجوم كبار تشرفت بالوقوف أمامهم في عمل تابعه الملايين في مصر وخارجها، فالكواليس كانت ممتعة وأنا سعدت كثيرًا بالعمل في مسلسل يحمل هذه الطاقة الكبيرة من الود والاحترام بين كافة المشاركين فيه».

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي من خلال 30 حلقة، كتبها المؤلف وليد خيري، ويتم خلال الأحداث مناقشة العديد من القضايا المهمة منها الانفجار السكاني، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.