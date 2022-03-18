الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيكول سابا لـ«الدستور»: نجاح «نقل عام» فاق توقعاتي

الفنانة نيكول سابا
الفنانة نيكول سابا

أعربت الفنانة نيكول سابا، عن سعادتها بردود الأفعال التي أعقبت عرض مسلسل "نقل عام"، وحظى بإشادات عديدة من المتابعين.

وقالت نيكول لـ«الدستور»: «لم أتخيل هذا الكم الكبير من النجاح الذي وجدته عقب ظهوري في العمل، فالأصداء فاقت توقعاتي، وكل من يقابلني يهنئني على الدور، والجمهور في كل مكان أذهب إليه يتحدث معي حول الدور، وهذا نجاح كبير بالنسبة لي وأنا سعيدة للغاية بنجاح الشخصية والعمل بتلك الطريقة الكبيرة التي أشعر وكأنها بداية جديدة لي في التمثيل الذي غبت عنه مؤخرًا لكنها كانت عودة قوية لي».

وأضافت نيكول: «أعتقد أن حالة النجاح الكبيرة التي أحدها العمل تبرز معالم كواليسه، فكانت مميزة وبها الكثير من التفاصيل التي تظهر في كل مشهد، حيث أن المتابع للعمل رأى كم الدراما والانفعالات التمثيلية التي تبرز مدى الشغف الموجود في كل الممثلين الموجودين في المسلسل وهم نجوم كبار تشرفت بالوقوف أمامهم في عمل تابعه الملايين في مصر وخارجها، فالكواليس كانت ممتعة وأنا سعدت كثيرًا بالعمل في مسلسل يحمل هذه الطاقة الكبيرة من الود والاحترام بين كافة المشاركين فيه».

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي من خلال 30 حلقة، كتبها المؤلف وليد خيري، ويتم خلال الأحداث مناقشة العديد من القضايا المهمة منها الانفجار السكاني، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

السوشيال ميديا نيكول سابا ألم رحلة كبار عدد بين مناقشة هاجر الشرنوبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

إغلاق طريق «الإسكندرية الصحراوي».. اعرف التحويلات المرورية

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

«أنا طبيب وأتحدث 7 لغات».. «دكتور قدوسة» يرفض الانتقال إلى دار رعاية

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

الأمن ينهى استعدادات تأمين مباراة الأهلى والمريخ السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة