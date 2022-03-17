مصرع 5 فى انقلاب سيارة على طريق مدخل البستان

لقى 5 مصرعهم في انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران فيها بمدخل البستان بطريق الجيش اتجاه القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي، واشتعال النيران فيها ووجود ضحايا بمدخل البستان بطريق الجيش اتجاه القاهرة.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة 5، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة المتفحمة؛ تمهيدا لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث.