الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 5 فى انقلاب سيارة على طريق مدخل البستان

حادث
حادث

لقى 5 مصرعهم في انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران فيها بمدخل البستان بطريق الجيش اتجاه القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي، واشتعال النيران فيها ووجود ضحايا بمدخل البستان بطريق الجيش اتجاه القاهرة. 

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة 5، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة المتفحمة؛ تمهيدا لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث.

انقلاب سيارة سيارات الإسعاف غرفة عمليات أشخاص النيران القاهرة ضحايا الإسعاف فحص

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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