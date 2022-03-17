تونس تبحث إمكانية استئناف الطلبة التونسيين لدراستهم فى رومانيا

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع كاتب الدولة الروماني للشؤون الخارجية، كورنيل فيروتا، الإمكانيات المتاحة في رومانيا لمساعدة الطلبة التونسيين على استئناف مسارهم الدراسي بعد أن اضطرّوا للانقطاع عن جامعاتهم بسبب الوضع الراهن في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الخميس - أن الجرندي أثنى على المجهودات التي قامت بها رومانيا في إطار استقبال الجاليات القادمة من أوكرانيا وخاصة منها الجالية التونسية التي وجدت كل الإحاطة والرعاية على الحدود الرومانية الأوكرانية وكذلك على الحدود مع مولدافيا، وتمّ الاتفاق على مواصلة المشاورات الثنائية في الخصوص.

وأضافت أن الجرندي أبلغ تحيات وامتنان الرئيس التونسي قيس سعيد وكافة الشعب التونسي، للقيادة والشعب في رومانيا على هذا المد التضامني، موضحة أن الجانبين استعرضا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وضرورة تطويرها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.