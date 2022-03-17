الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون بين «مصر للطيران» و«مصر الخير» لدعم العمل التنموي

صورة من توقيع البرتوكول
صورة من توقيع البرتوكول

وقعت مصر للطيران ومؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مشترك بهدف دعم العمل التنموي وتوفير حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين فى مختلف محافظات مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية للشركة الوطنية مصر للطيران بالمشاركة فى المبادرات الاجتماعية والتنموية.

90929A93-0222-4BBA-B21C-670128D90A92
توقيع البرتوكول 

 جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، ومحمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير والشركة القابضة لمصر للطيران، يعد خطوة في طريق طويل من التعاون مع جهات مانحة حكومية من أجل نفع المجتمع وتنميته، فتنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية. 

21B22197-8B3E-4735-B485-DA9804A0DCD2
توقيع البرتوكول 

وأضاف جمعة أن بروتوكول التعاون بين مصر الخير ومصر للطيران، يأتي من أجل الخير، قائلا: "نحن نحب مصر، ونجدها في مصر للطيران التي أنشأت عام ١٩٣٢، ومؤسسة مصر الخير التي تم إنشاؤها عام ٢٠٠٧، مشيراً إلى أن مصر ستظل عنوانا دائما للخير".

وتابع إن تقديم الإنسان  يأتي على البنيان، ويظل الخير عنوانا لعمارة الأرض، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير تسعى إلى تفعيل كل ما يمكن استخدامه لفعل الخير، واستغلال كل فرصة من أجل الخير ولمنفعة الناس.

من جهته، قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسعى دائمًا لتأكيد مسؤوليتها الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة، وكان آخرها اشتراكها بمؤتمر الصحة البيئية للطيران الإنساني والمنظم من قبل البرنامج العالمي للأمم المتحدة WFP، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية، ومن ضمنهم منظمة الطيران المدني ICAO التابع للأمم المتحدة.

E5A71787-ED98-4640-B015-9EBD7C8BC245
توقيع البرتوكول 

وأعرب أبوالعينين عن سعادته أن يتزامن توقيع البروتوكول مع مؤسسة مصر الخير فى النصف من شعبان موجهاً الشكر لمصر الخير علي إتاحة الفرصة  للمساهمة في حملة إفطار صائم، معرباً عن أمله أن يؤتى هذا التعـاون ثماره، من أجل توفـير حياة أفضل للأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بالمجتمع ككل، وأن تسهم فى توصيل الخير لأهلنا وذوينا فى جميع محافظات مصر التى تحتاج إلى نقل هذه المساعدات جواً عبر الناقل الوطنى مصر للطيران.

وقال إن مصر للطيران تحرص دائما على إبرام البروتوكولات بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات في مختلف المجالات داخل المجتمع المصري من منطلق الدور المجتمعي للمساهمة في تطوير مختلف المجالات.

12BB3007-BA6C-4F9D-9824-A41FBCCF26D0
توقيع البرتوكول 

وأعرب الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير، التي تهتم بتنمية الإنسان  والارتقاء به، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول هو تعاون لإسعاد الآخرين، معلنا انطلاق أول رحلات الجسر الجوي لنقل شحنات الخير لمحافظتي الأقصر وأسوان.

وقال أحمد شاهين، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إن الشركة لها دور قومي ومجتمعي هام، منذ عقود حيت تتولي نقل المساعدات الطبية أو الغذائية أو الإغاثية، مضيفاً أن هذا التعاون هو الأول مع مؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بهذا الدور منذ سنوات.

2BEEF4A0-C49D-4836-BB99-C9EFF26C2B19
توقيع البرتوكول 

ومن جهته، أعرب  محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع كيان وطني ضخم مثل مصر للطيران، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون والعمل لمؤسسة مصر الخير، التي تسعي دائما لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وربوع مصر وخاصة في المناطق النائية والحدودية.

5F0A9F6E-6B26-4DDE-A29A-77C30B803981
توقيع البرتوكول 

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تعتبر من أكبر الكيانات التنموية في مصر وتعمل باستمرار على إقامة شراكات تنموية وفتح مزيد من آفاق التعاون مع جميع الكيانات والجهات داخل مصر، لتقديم المزيد من الخدمات للمستحقين.

26549E98-343D-4144-8F4B-D3A3217A7945
توقيع البرتوكول 

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يتضمن مشاركة مصر للطيران ، في السنة العاشرة لحملة إفطار صائم ، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم خلال الشهر المبارك، موضحاً أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تقديم ما يزيد عن 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المتعففة في كافة ربوع مصر خلال السنوات التسع الماضية وهي عمر حملة إفطار صائم.

وقال إن حملة إفطار صائم هذا العام تقدم عددا من الخدمات المتنوعة والمتميزة والتي تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، حيث أنها تتضمن العديد من المحاور منها كرتونة رمضان وكارت الخير، وسند العائلة ، والوجبة الساخنة، وزكاة الفطر، وسهم مصارف الزكاة.

D697727C-9D0E-40C4-9DC2-532151AAD2E2
توقيع البرتوكول 
مصر للطيران مؤسسة مصر الخير مصر الخير العمل التنموي المبادرات الاجتماعية الدكتور على جمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

للحد من الفقر وتمكين المرأة.. تفاصيل تدشين أول معمل لقياس أثر التنمية فى مصر

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

7 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 895 جنيهًا

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى