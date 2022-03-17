تعاون بين «مصر للطيران» و«مصر الخير» لدعم العمل التنموي

وقعت مصر للطيران ومؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مشترك بهدف دعم العمل التنموي وتوفير حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين فى مختلف محافظات مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية للشركة الوطنية مصر للطيران بالمشاركة فى المبادرات الاجتماعية والتنموية.

توقيع البرتوكول

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، ومحمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير والشركة القابضة لمصر للطيران، يعد خطوة في طريق طويل من التعاون مع جهات مانحة حكومية من أجل نفع المجتمع وتنميته، فتنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية.

توقيع البرتوكول

وأضاف جمعة أن بروتوكول التعاون بين مصر الخير ومصر للطيران، يأتي من أجل الخير، قائلا: "نحن نحب مصر، ونجدها في مصر للطيران التي أنشأت عام ١٩٣٢، ومؤسسة مصر الخير التي تم إنشاؤها عام ٢٠٠٧، مشيراً إلى أن مصر ستظل عنوانا دائما للخير".

وتابع إن تقديم الإنسان يأتي على البنيان، ويظل الخير عنوانا لعمارة الأرض، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير تسعى إلى تفعيل كل ما يمكن استخدامه لفعل الخير، واستغلال كل فرصة من أجل الخير ولمنفعة الناس.

من جهته، قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسعى دائمًا لتأكيد مسؤوليتها الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة، وكان آخرها اشتراكها بمؤتمر الصحة البيئية للطيران الإنساني والمنظم من قبل البرنامج العالمي للأمم المتحدة WFP، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية، ومن ضمنهم منظمة الطيران المدني ICAO التابع للأمم المتحدة.

توقيع البرتوكول

وأعرب أبوالعينين عن سعادته أن يتزامن توقيع البروتوكول مع مؤسسة مصر الخير فى النصف من شعبان موجهاً الشكر لمصر الخير علي إتاحة الفرصة للمساهمة في حملة إفطار صائم، معرباً عن أمله أن يؤتى هذا التعـاون ثماره، من أجل توفـير حياة أفضل للأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بالمجتمع ككل، وأن تسهم فى توصيل الخير لأهلنا وذوينا فى جميع محافظات مصر التى تحتاج إلى نقل هذه المساعدات جواً عبر الناقل الوطنى مصر للطيران.

وقال إن مصر للطيران تحرص دائما على إبرام البروتوكولات بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات في مختلف المجالات داخل المجتمع المصري من منطلق الدور المجتمعي للمساهمة في تطوير مختلف المجالات.

توقيع البرتوكول

وأعرب الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير، التي تهتم بتنمية الإنسان والارتقاء به، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول هو تعاون لإسعاد الآخرين، معلنا انطلاق أول رحلات الجسر الجوي لنقل شحنات الخير لمحافظتي الأقصر وأسوان.

وقال أحمد شاهين، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إن الشركة لها دور قومي ومجتمعي هام، منذ عقود حيت تتولي نقل المساعدات الطبية أو الغذائية أو الإغاثية، مضيفاً أن هذا التعاون هو الأول مع مؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بهذا الدور منذ سنوات.

توقيع البرتوكول

ومن جهته، أعرب محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع كيان وطني ضخم مثل مصر للطيران، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون والعمل لمؤسسة مصر الخير، التي تسعي دائما لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وربوع مصر وخاصة في المناطق النائية والحدودية.

توقيع البرتوكول

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تعتبر من أكبر الكيانات التنموية في مصر وتعمل باستمرار على إقامة شراكات تنموية وفتح مزيد من آفاق التعاون مع جميع الكيانات والجهات داخل مصر، لتقديم المزيد من الخدمات للمستحقين.

توقيع البرتوكول

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يتضمن مشاركة مصر للطيران ، في السنة العاشرة لحملة إفطار صائم ، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم خلال الشهر المبارك، موضحاً أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تقديم ما يزيد عن 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المتعففة في كافة ربوع مصر خلال السنوات التسع الماضية وهي عمر حملة إفطار صائم.

وقال إن حملة إفطار صائم هذا العام تقدم عددا من الخدمات المتنوعة والمتميزة والتي تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، حيث أنها تتضمن العديد من المحاور منها كرتونة رمضان وكارت الخير، وسند العائلة ، والوجبة الساخنة، وزكاة الفطر، وسهم مصارف الزكاة.