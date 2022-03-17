ارتفاع سعر سلة خامات (أوبك) إلى 104.06 دولارات للبرميل

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الخميس، إن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 20ر1 دولار ليصل إلى 06ر104 دولارات للبرميل في تعاملات أمس الأربعاء، مقابل 86ر102 دولار في اليوم السابق.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 89ر69 دولارا للبرميل.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة (أوبك) أشارت في وقت سابق إلى أن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت بشكل حاد في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق له بدعم من أساسيات سوق الخام والطلب القوي وتبدد المخاوف بشأن فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى جانب تأثرها بالصراع الجيوسياسي المتصاعد في أوكرانيا الذي أثار المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط على المدى القريب.

كما حذرت من أن ارتفاع أسعار الخام سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية في عام 2022 لكنه لا يعرف بالضبط حدوده نظرا لتعقيد الموقف وسرعة التطورات وسيولة السوق مع وجود بيانات متواضعة حتى الآن لفهم العواقب بعيدة المدى للصراع في أوكرانيا، حيث تتغير التوقعات بشكل يومي تقريبا مما يجعل من الصعب تحديد الأرقام بدرجة معقولة من اليقين.

وكان تحالف (أوبك +) الذي يضم أعضاء (أوبك) ومنتجين من خارجها قرر في اجتماعه الوزاري الـ 26 في الثاني من مارس الجاري مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل المقبل.

وتمكنت دول (أوبك +) من استئناف حوالي ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من جائحة (كورونا) فيما لا تزال (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.