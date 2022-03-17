رئيس بيلاروسيا يعلن إسقاط صاروخين باليستيين أطلقا من أوكرانيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، عن إسقاط صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا أو"، انطلقا من الأراضي الأوكرانية تجاه أراضي بلاده؛ متوعدًا بالرد، حال استمرت الاستفزازات.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، عن لوكاشينكو قوله: “لقد قاموا بإطلاق صاروخين الأسبوع الماضي على الأقل، وصاروخين من طراز ”توتشكا أو"، باتجاه أراضي بيلاروسيا اليوم، ولحسن الحظ تمكنَا من إسقاطهما".

وأضاف لوكاشينكو: "إذا تواصلت الاستفزازات تجاه بيلاروسيا، فإننا سنقوم بالرد عليها".

من ناحية أخرى، قال مسئول أوكراني بارز اليوم إن مدينة "تشيرنيهيف" الواقعة شمال شرق العاصمة كييف تتكبد خسائر كبيرة، حيث إنها تتعرض لهجوم متواصل من قبل القوات الروسية.

وأضاف حاكم المدينة فياتشيسلاف تشاوس- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "تواصل القوات الروسية القصف المدفعي المنظم والضربات الجوية لمركزنا الإقليمي وتدمير البنية التحتية المدنية"، وذلك في منشور له على حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام".

وأشار تشاوس، إلى أنه أمس الأربعاء، فقط قتل 53 مواطنًا على أيدي القوات الروسية.

وشهدت مدينة تشيرنيهيف بعض أسوأ الهجمات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل ثلاثة أسابيع، بما في ذلك هجوم على مجمع سكني في 4 مارس الجاري أسفر عن مقتل 33 شخصًا على الأقل.

وأعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه وجّه بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد على الحدود مع أوكرانيا، في اليوم السادس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال، خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي، إن مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليًا هذه الحدود.

وأضاف أنه أمر بنشر خمس كتائب تكتيكية لحماية الحدود الجنوبية.

وتضم هذه المجموعات عادة مئات الجنود، وتكون مزودة بمدرعات وأسلحة مدفعية.

وأكد لوكاشينكو أن بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا، قائلًا: "هذه ليست مهمتنا".