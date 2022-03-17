الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الإسكندرية تستضيف برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال «ROADSHOW»

جامعة الإسكندرية:
جامعة الإسكندرية: تستضيف برنامج اكتشاف المبتكرين

استقبل الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، صباح اليوم الخميس، الدكتور ماجد محمد غنيمة مستشار المدير التنفيذي لصندوق دعم ورعاية المبتكرين، لمناقشة رؤية جامعة الإسكندرية في تنفيذ توصيات صندوق رعاية المبتكرين.

وعلى هامش اللقاء، شارك الدكتور غنيمة في فعاليات برنامج "اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر"  ROADSHOW والذي أُقيم بقاعة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، وذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته، تحدث الدكتور ماجد غنيمة، عن دور صندوق دعم ورعاية المبتكرين في اكتشاف المبتكرين من الطلاب والخريجين والباحثين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من مخرجاتهم البحثية، وتقديم مجموعة من الخدمات لهم تتمثل فى التمويل، والتدريب، بهدف تطوير المنتجات الأولية المعملية لتقديمها للسوق الخارجى، مشيرًا إلى وجود مجموعة كبيرة من المتخصصين، مجهزين للمشاركة معهم لتطوير المنتجات الأولية، وعمل دراسات جدوى وأخذ كافة الاعتمادات والتراخيص المطلوبة، والمساعدة في إخراج المنتج بشكله النهائي.

وأكد حرص الدولة على توجيه ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، من خلال  زيارة كل مدينة لمدة يوم واحد يتم خلاله عقد لقاء مع مجتمع المبتكرين ورواد الأعمال المتواجدون في محيط المدينة، والتفاعل معهم عن طريق إلقاء بعض المحاضرات التحفيزية والتوعوية، وعقد ورش عمل تدريبية، وجلسات استماع يتولى فيها الحضور بشرح ابتكاراتهم. 

ولفت إلى أن هذا اللقاء يتم داخل الجامعة بكل مدينة، لما للجامعات من دور ريادي في مدينتها وتأثيرها في المجتمع كمنبر للعلم والابتكار، وقال إن الصندوق يستهدف من هذه الزيارات تشجيع الشباب من الطلاب والخريجين والباحثين والمقيمين بالمدينة على الابتكار واكتشافهم ودعمهم لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة تفيد السوق المحلي والدولي.

دعم ورعاية المبتكرين جامعة الإسكندرية وزير التعليم العالي اكتشاف المبتكرين الطلاب والخريجين

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وائل لطفي

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