الخميس 17 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقل 30 شخصًا.. غرق سفينة بضائع إماراتية قرب السواحل الإيرانية

غرق سفينة بضائع إماراتية
غرق سفينة بضائع إماراتية

أعلنت السلطات الإيرانية غرق سفينة نقل بضائع إماراتية، اليوم الخميس، على بعد 30 ميلا من السواحل الإيرانية.
وقال رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر جنوب إيران حجة خسروي،في تصريح لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن سفينة إماراتية كانت تحمل على متنها سيارات تعرضت اليوم للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية التابع للمحافظة.
وأشار "خسروي"، إلى أنه فور إبلاغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر عن تعرض السفينة الإماراتية إلى خطر الغرق، قامت بإرسال قاطرتين لإنقاذها لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك مما أدى إلى غرق السفينة، مضيفًا أنه يجري حاليا محاولة إنقاذ 30 شخصًا كانوا على السفينة الإماراتية.

طهران السواحل الإيرانية إيران غرق سفينة الإمارات

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وائل لطفي

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