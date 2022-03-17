حبس عاطلين كونا عصابة لخطف حقائب السيدات في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في خطف الهواتف والحقائب من السيدات باستخدام دراجة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم ، وقررت بتضررها من أشخاص "مجهولين" يستقلون دراجة نارية، بدون لوحات، قاموا بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بدائرة القسم.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة " حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة والحقائب بأسلوب "الخطف".

وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما أحد الأشخاص "سيئ النية"، مقيم بذات الدائرة)، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين واتهمتهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.