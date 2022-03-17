نائب محافظ القاهرة: ميدان السيدة زينب يرتدي حُلة جديدة لاستقبال زواره

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن ميدان السيدة زينب يرتدي حُلة جديدة لاستقبال زواره بعد أن خضع خلال الفترة الماضية لجهود مكثفة من أجل تطويره شملت كافة أرجائه بهدف استعادة الشكل الجمالي والحفاظ على عمرانه وروحانياته التي تميزه عن غيره من الأماكن الأخرى.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة أن الجهود المبذولة تهدف لإضافة اللمسات الجمالية لإظهار تاريخ وعراقة المكان وإبراز قيمته الحضارية من خلال العمل على دهان وتوحيد ألوان واجهات العمارات المطلة على الميدان وعددها 26 عمارة لتكون ملائمة لطبيعة المكان بالتنسيق مع شركاء التنمية إيمانًا بالدور الفعال والقوي لمؤسسات المجتمع المدني بتكاتفها مع المؤسسات الحكومية في إنجاز كافة أعمال التطوير.

وأضافت عبد المنعم، أن الهدف من الحديقة الكبرى خلق متنفس صحي وبيئة نظيفة ومظهر جمالي يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية الحى العريق الى جانب تطوير الجزيرة الوسطى بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد، فضلًا عن تطوير منظومة الإنارة بالعديد من شوارع الحي ورفع كفاءة الكشافات بالشياخات.

وأثنت نائب المحافظ على الجهد المبذول وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير لفريق العمل الخاص بأعمال التطوير لما بذلوه من مجهودات غير مسبوقة وعمل جاد استمر ليل نهار والذى ساهم بشكل كبير في المظهر الرائع للحديقة ولباقي أعمال التطوير من خلال توجيه الشكر للدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب والمتابعة الميدانية والتنفيذين بالمنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب والهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة وكل من ساهم فى هذا المشروع المبهر ولما بذلوه من مجهودات كلا في مجاله.