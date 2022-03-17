الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«خطة سرية».. هل تجهزت العائلة المالكة البريطانية لاسوأ سيناريو في الحرب الأوكرانية؟

العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم الكشف عن خطة سرية لإيصال مجلس الوزراء والعائلة المالكة إلى بر الأمان إذا أصاب صاروخ نووي المملكة المتحدة.

وتابعت انه وفقا الخطة، فإنه في حالة وقوع هجوم نووي على المملكة المتحدة، توجد خطط مفصلة لنقل رئيس الوزراء، ووزراء الحكومة، والملكة اليزابيث الثانية، وأفراد العائلة المالكة وكبار رجال الدولة خارج العاصمة إلى ملاجئ سرية في جميع أنحاء البلاد.

واضافت ان الاستراتيجية السابقة في حقبة الحرب الباردة كانت تتمثل في نقل رؤساء القوى هؤلاء إلى ملجأ تحت الأرض تحت كورشام في تلال تشيلتيرن.، مشيرة إلى أنه من الواضح أن هناك مساحة كافية لمئات الأشخاص والإمدادات ومعدات الاتصالات ، لكن هذه الخطة لم تعد سارية لأن موقعها معروف منذ عقود.
واضافت انه تم وضع خطط طوارئ جديدة ، لكنها تظل سرية - لأسباب واضحة، مشيرة إلى  أن الإجلاء الملكي رفيع المستوى سيشمل حماية الخط المباشر للخلافة، حيث يتم إعطاء الأولوية للعاهل، والأمير تشارلز، والأمير وليام وعائلته في مواقع نائية مختلفة.
واضافت انه يتم وضع تفاصيل المواقع والاستراتيجية من قبل مجموعة عمل من مكتب مجلس الوزراء ، والأمانة العامة للطوارئ المدنية ، ووزارة الدفاع والحماية الدبلوماسية.

وتواجه المملكة المتحدة توابع قاسية جراء الحرب في اوكرانيا ما جعل الخبراء يحذرون من ازمة غذاء وطاقة كبرى ما يهدد ملايين العائلات في العام الجاري.

واستغاثت مئات العائلات التي لم تعد قادرة على تحمل فواتير الطاقة والغذاء وسط تخوفات من الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية، بعد أن فشلت الحكومة البريطانية في السيطرة على أزمة الطاقة التي بدأت العام الماضي وتفاقمت الشهر الجاري بعد اشتعال الحرب في أوكرانيا ووقف إمدادات الغاز الروسية وفشل المملكة في ايجاد بديل حتى الان.

المملكة المتحدة مجلس الوزراء وزارة الدفاع العائلة المالكة الملكة إليزابيث صاروخ نووي اسعار المواد الغذائية أزمة غذاء الاستراتيجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

مصر تتألق فى المؤشر العالمى للقوة الناعمة للسنة الثالثة

بيان عاجل من التعليم بشأن أزمة مدير مدرسة القناة القومية بالمعادى

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية