«خطة سرية».. هل تجهزت العائلة المالكة البريطانية لاسوأ سيناريو في الحرب الأوكرانية؟

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم الكشف عن خطة سرية لإيصال مجلس الوزراء والعائلة المالكة إلى بر الأمان إذا أصاب صاروخ نووي المملكة المتحدة.

وتابعت انه وفقا الخطة، فإنه في حالة وقوع هجوم نووي على المملكة المتحدة، توجد خطط مفصلة لنقل رئيس الوزراء، ووزراء الحكومة، والملكة اليزابيث الثانية، وأفراد العائلة المالكة وكبار رجال الدولة خارج العاصمة إلى ملاجئ سرية في جميع أنحاء البلاد.

واضافت ان الاستراتيجية السابقة في حقبة الحرب الباردة كانت تتمثل في نقل رؤساء القوى هؤلاء إلى ملجأ تحت الأرض تحت كورشام في تلال تشيلتيرن.، مشيرة إلى أنه من الواضح أن هناك مساحة كافية لمئات الأشخاص والإمدادات ومعدات الاتصالات ، لكن هذه الخطة لم تعد سارية لأن موقعها معروف منذ عقود.

واضافت انه تم وضع خطط طوارئ جديدة ، لكنها تظل سرية - لأسباب واضحة، مشيرة إلى أن الإجلاء الملكي رفيع المستوى سيشمل حماية الخط المباشر للخلافة، حيث يتم إعطاء الأولوية للعاهل، والأمير تشارلز، والأمير وليام وعائلته في مواقع نائية مختلفة.

واضافت انه يتم وضع تفاصيل المواقع والاستراتيجية من قبل مجموعة عمل من مكتب مجلس الوزراء ، والأمانة العامة للطوارئ المدنية ، ووزارة الدفاع والحماية الدبلوماسية.

وتواجه المملكة المتحدة توابع قاسية جراء الحرب في اوكرانيا ما جعل الخبراء يحذرون من ازمة غذاء وطاقة كبرى ما يهدد ملايين العائلات في العام الجاري.

واستغاثت مئات العائلات التي لم تعد قادرة على تحمل فواتير الطاقة والغذاء وسط تخوفات من الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية، بعد أن فشلت الحكومة البريطانية في السيطرة على أزمة الطاقة التي بدأت العام الماضي وتفاقمت الشهر الجاري بعد اشتعال الحرب في أوكرانيا ووقف إمدادات الغاز الروسية وفشل المملكة في ايجاد بديل حتى الان.