الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: زيارة رئيس وزراء بريطانيا للمملكة تعكس مكانتها السياسية والاقتصادية عالميا

الصحف
الصحف

ذكرت صحيفة البلاد السعودية، أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المملكة تعكس مكانتها السياسية والاقتصادية عالميا، وثقلها ودورها المحوري دوليا في التعامل مع الأزمات والتحديات على مختلف الأصعدة.

وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الخميس بعنوان "شراكة استراتيجية"، أن دور المملكة العربية السعودية عالميا جعلها مركز اهتمام وزيارات قادة الدول للتباحث حول القضايا، حيث بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع "جونسون "علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها وانعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأضافت أن المملكة تحرص دائما في سياستها وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة على كل ما يحقق الاستقرار والمصالح المشتركة، وفي ذلك تمثل العلاقات السعودية البريطانية، مثالا حيا لتطور العلاقات ونمو المصالح المشتركة على الصعيد الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه على الصعيد السياسي تواصل المملكة وبريطانيا التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ويتفق الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، والتشاور في سبل معالجة الأزمات الإقليمية القائمة وضرورة التوصل لاتفاق سلام عادل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للأمة.

الرياض بريطانيا السعودية جونسون رئيس الوزراء البريطاني

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