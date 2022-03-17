موقع سياحى يصنف «الصحراء البيضاء» ضمن قائمة الأماكن البعيدة المذهلة

رشح موقع “ذا ترافل” السياحي الكندي، الصحراء البيضاء من ضمن عشر أماكن نائية ولكن مذهلة وفائقة الجمال.

الصحراء البيضاء

وقال الموقع إن الصحراء البيضاء التي تبلغ مساحتها 300 كيلومتر مربع في المنطقة تقع الغربية من مصر، على بعد خمس ساعات بالسيارة من القاهرة وتتميز بتكوينات صخرية بيضاء رائعة وكثبان طباشيرية.

وتابع: توفر الصحراء البيضاء في مصر مناظر جميلة، خاصة عند غروب الشمس، وتخلق مشهدًا دراميًا، وتشكلت الصحراء البيضاء بسبب التعرية على مدى مئات السنين، وشكلت العواصف الرملية صخور الكالسيوم بأشكال فريدة.

ونصح الموقع زوار الصحراء البيضاء بزيارة كل من الواحات البحرية والصحراء السوداء في محافظة الوادي الجديد في مصر.

وقال الموقع: توجد العديد من المدن الساحرة، والعجائب الطبيعية الخلابة، والتكوينات الرائعة، والمناظر المورقة، والأرض بلا شك واسعة ورائعة، ولكن هناك الكثير من الأماكن البديعة ولكنها نائية وبعيدة ولا يزال بإمكان الناس العثور على وجهات مذهلة لزيارتها واستكشافها والتأمل فيها .

كما رشح الموقع أيضا كلا من جرينلاند معتبرا أنها واحدة من أكثر دول العالم عزلة، حيث لا يوجد بها طرق تربط مدنها وبلداتها، لاسيما والطريقة الوحيدة لزيارتها هي السفر بالمياه، مثل الإبحار.

كما رشح الموقع "منتزه كويبا الوطني، بنما" وقال إنه في عام 2005، أعلنت اليونسكو حديقة كويبا الوطنية، وهي محمية بحرية على ساحل المحيط الهادئ في بنما، كموقع للتراث العالمي، نظرًا لأن معظم الجزيرة لا تزال غير ملوثة، فهي توفر مناظر خلابة.

ومن الوجهات الأخرى التي رشحها الموقع “لايا بوتان” وتستقبل بوتان فقط 250000 سائح كل عام بسبب سياسة تقيد الزيارات من خارج البلاد لحماية عجائب البلاد الطبيعية.

كما رشح الموقع كلا من قمم بورنيو في حديقة جونونج مولو الوطنية، في المنطقة الشمالية من ساراواك وطريق ديمبستر السريع، كندا وويلبينا باوند، أستراليا وجزيرة الخداع، القارة القطبية الجنوبية ودينجاندي، أيسلنداو العين الزرقاء، ألبانيا.