بدء إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.. حصاد «الوزراء» اليوم

شهدت مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، بين جمهورية مصر العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والموقع في روما بتاريخ 28 يناير 2022، حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلاً عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ربحيتها، وتنويع مصادر دخلها عن طريق مجموعة من المشروعات الصغيرة.

https://www.dostor.org/3744700

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

https://www.dostor.org/3744694

وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات معدنية متداولة من الصلب المطلي بفئات الجنيه، ونصف الجنيه، وبعدد 3 ملايين قرص من كل فئة؛ وذلك بمناسبة احتفال وزارة الثقافة بمرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية، كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة "Aon"، لإجراء فحص المركز المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

https://www.dostor.org/3744706

استعرض مجلس الوزراء تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف الثاني من العام 2021، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها والموقف المالي لها.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات، لاستكمال الأعمال في 42 مشروعاً جاري تنفيذها في قطاعات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات المتعاقدة مسئولة عن التحقق من مناسبة الأسعار، والتنفيذ في المواعيد المقررة، وبالشروط المتفق عليها.

https://www.dostor.org/3744732

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء إنفوجراف يؤكد أن مصر تحافظ على دعم رغيف الخبر من 1989 رغم الأزمات العالمية المتتالية.

https://www.dostor.org/3745068