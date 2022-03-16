الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تؤكد مقتل مدنيين بضربة روسية أثناء فرارهم من ماريوبول

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أكد الجيش الأوكراني أن ضربات روسية ضد مدنيين فارين من مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، خلفت الأربعاء "قتلى" وجرحى بينهم طفل أصيب بجروح خطيرة.
وكتب الجيش على تليغرام إن هجمات صاروخية أصابت قافلة مدنيين في طريقها من ماريوبول إلى زابوريجيا حوالي الساعة 3,30 بعد الظهر (13,30 ت غ)، ونشر صورة الطفل المصاب، تغطيه الدماء.
وأضاف: "تشير حصيلة أولية إلى وجود وفيات".
بعد سلسلة من الإخفاقات، بسبب عدم توقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، تسارعت عمليات الإجلاء في ماريوبول، حيث يفتقر سكان الميناء الاستراتيجي إلى الماء والغذاء.
وأثار القصف الروسي على جناح ولادات في هذه المدينة الأسبوع الماضي احتجاجًا دوليًا.
وتستخدم قوافل السيارات ممرًا إنسانيًا يربط ماريوبول بزابوريجيا شمالًا عبر بيرديانسك، ويبلغ حوالي 270 كلم.

أوكرانيا ماريوبول الجيش الأوكراني روسيا بايدن

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وائل لطفي

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