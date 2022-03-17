آخر أخبار الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب

أثار الفنان زكي فطين عبد الوهاب حالة من الحزن والجدل بين جمهوره وزملائه حول مرضه بورم في المخ، متمنيين له الشفاء العاجل وتحسن حالته الصحية، مما جعل اسمه يتصدر محرك البحث العالمي جوجل.

الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب

أعلن المخرج خالد الحجار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك خلال الساعات الأخيرة عن تأخر حالة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، وطالب “الحجار” جمهور ومحبي زكي فطين الدعاء له بالشفاء العاجل، وعلق قائلًا: “يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعو له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات”.

بداية إصابة زكي فطين عبد الوهاب بورم

كان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن في 10 يونيو من عام 2021 الماضي، عن إصابته بورم في المخ من المرحلة الرابعة، وقبلها في مايو 2019 أعلن إصابته بسرطان الرئة، قبل أن يعلن في منتصف نوفمبر من نفس العام، تعافيه من المرض.

أهم المعلومات عن حياة زكي فطين عبد الوهاب

ويستعرض الدستور خلال السطور التالية أهم معلومات الفنان زكي فطين عبد الوهاب الشخصية والفنية وبدايته مع مجال الفن، وهي:



- ولد فى 18 فبراير عام 1961، من مواليد محافظة القاهرة.

-نشأ نشأة فنية، فهو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب.

-تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم الإخراج عام 1983.

-في سنة التخرج من المعهد تزوج من الفنانة سعاد حسنى رغم اعتراض والدته ليلى مراد على هذه الزيجة، وانفصلا بعد عدة أشهر فقط بسبب فارق السن بينهما.

-شارك في حوالى 25 عملا، في السينما والدراما منهم "إسكندرية كمان وكمان، بحب السيما، تفاحة آدم، عمر الأزرق"، و"أهل كايرو، سمارة، ريش نعام، البلطجى، اسم مؤقت".

-أعلن منذ عامين إصابته بمرض السرطان، وبعد عدة أشهر أعلن تعافيه.

-أثار الجدل منذ فترة بمهاجمته للموسيقار عمر خيرت ووصفه بأنه يكرر نفسه، وعليه أن يخرج من العباءة ويجدد من نفسه.

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