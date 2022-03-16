تجديد حبس المتهمين بسرقة أحد المساكن وحيازة أسلحة نارية بالشروق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مسكن أحد المواطنين، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"، هاتف محمول من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط عملات "محلية، أجنبية"، الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنهما.

كما أضافا بإنفاقهما جزء من المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.