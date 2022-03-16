الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بمشاركة 165 شركة.. انطلاق فعاليات المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية والتراثية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات المسابقة

انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية والتراثية، وهي مرحلة التذوق والتي تنعقد على مدار يومين، بمشاركة 165 شركة وجمعية ومنفذ انتاجي تابعة للجامعات والكليات، بالإضافة إلى 763 منتج من 22 محافظة.

وقال أحمد رزق، نائب المدير الأقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ، إن إنطلاق المسابقة يعتبر بداية الرحلة لتنمية وتطوير كبيرة لكل الفئات المشاركة في المسابقة ودعمهم ومساندتهم للوصول للمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية والربط مع السياحة والفندقة والمطاعم.

وتابع: “نحلم أن يكون في كل الاماكن التجارية والسياحية جناح مخصص لهذه المنتجات التي تمثل التاريخ والحضارة المصرية، فخلف كل منتج حكاية وتاريخ وجغرافيا لطبيعة المنتجات المشاركة، وهو ما اعطي اهتمام محلي ودولي للمشاركة بهذا الحدث إيمانا بالدور الكبير للتنمية الصناعية والاقتصادية لمصر”.

وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية و التراثية تعد هي الحدث الأول في مصر، وتستقطب  عدد كبير من المشاركين، مضيفا أن غرفة الصناعات الغذائية، شاركت في الإعداد للحدث وتحفير مشاركة الشركات وبما يضمن ظهور المسابقة بشكل يليق بمصر.

وأضاف البسيوني، أنه يأتي دعم الغرفة للمسابقة ايمانًا بدورها في ترويج المنتجات النمطية والارتقاء بمستوى الدخل والحفاظ على فرص العمل والنهوض بجودة المنتجات،  وتمثل المسابقة فرصة للمنشأت الانتاجية الغذائية لإثبات قدراتهم وتحفزهم لتحسين مهارتهم والسعي إلى التطوير.

فيما قال الدكتور أيمن حافظ عيسي، عميد كلية زراعة جامعة المنوفية، إن المسابقة تشمل مجموعة من الأكلات التراثية والشعبية، وتعتبر مصر رائدة في هذا المجال ويأتي هذا الدور بدعم القيادة السياسية لدعم المشروعات الصغيرة وتنمية القري الريفية ومشروع حياة كريمة والذي يعتبر المشروع الرائد علي مستوي العالم.

وأضاف عيسى، أن المسابقة تسهم في تشجيع الصناعات الصغيرة وتنمية الريف المصري والقطاع الزراعي بالكامل مما يعود لتنمية الصناعة والمشروعات الصغيرة مما يعطي فرصة للتنافس وحاضنات الأعمال للاهتمام بالمنتجات والوصول بها لقيمة تسويقية عالية وأن تكون هذه المنتجات داخل السوق المحلي والوصول بها للسوق العالمي والدخول في المجال التصديري وتحقيق عائد كبير مما يوفر العملة الاجنبية وخلق فرص عمل كبيرة. 

الامم المتحدة منظمة الأمم المتحدة أحمد رزق الحضارة المصرية الصناعات الغذائية خلق فرص عمل غرفة الصناعات الغذائية

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