أعضاء مجلسى النواب والشيوخ: التوجيهات الرئاسية بمواجهة الغلاء تؤكد الانحياز لمحدودى الدخل

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر إردب القمح المحلى والإعلان عنه فى أقرب وقت.

قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وطرح القوات المسلحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية- تعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا، وبما يتناسب مع ظروفهم المادية.

وأوضحت أن التوسع فى إقامة معارض سلعية هو من بين الآليات التى تنفذها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشارت إلى أن العديد من القرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخرًا، ومن بينها وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والفول والقمح والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة أشهر، ستسهم فى خفض الأسعار، ما ينعكس إيجابًا على أوضاع المواطن المعيشية.

وأضافت: «مع اندلاع الأزمة الأوكرانية، استغل بعض التجار الأمر، وتسابقوا على رفع أسعار بعض السلع والمنتجات رغم كونها مستقرة ومتوفرة».

وثمنت توجيهات الرئيس السيسى بتقديم حافز إضافى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، لأن ذلك سيعود بالنفع على جميع المواطنين، مؤكدة أن خطة الحكومة العاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع فى الأسواق ستكون لها مردود جيد على جميع المواطنين.

فيما قال النائب وليد صلاح التمامى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن هناك مسئولية على الدولة، حتى فى ظل الاقتصاد الحر، من خلال الآليات الاقتصادية والرقابية، لضبط الأسعار بالأسواق، بما يتناسب مع دخل المواطنين.

وأضاف: «بسبب الأزمة الأوكرانية، استغل بعض التجار وأصحاب المخابز الوضع الدولى لرفع سعر الرغيف المدعم من ٥٠ قرشًا إلى جنيه، ورفع سعر رغيف الفينو، أيضًا، وبيع ٧ أرغفة بـ٥ جنيهات بدلًا من ١٠، بحجة ارتفاع سعر طن الدقيق الفاخر».

أما النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، فأوضح أن توجيهات الرئيس السيسى، بشأن ضبط الأسعار، تأتى تأكيدًا على أن القضايا التى تهم المواطن تحظى بالأهمية لدى القيادة السياسية، كما تؤكد انحياز الدولة لمحدودى الدخل.

وأضاف: «تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه جاء بعد التلاعب الذى حدث فى السوق واستغلال بعض التجار للأزمة الأوكرانية لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين»، مشددًا على أن الدولة لن تقف موقف المتفرج من هذا الأمر.

وطالب الحكومة بتحمل مسئولياتها تجاه أمن المصريين الغذائى، والعمل على ضبط الأسعار بالسوق، والقيام بجولات مفاجئة للتأكد من تطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية، مع الضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى.