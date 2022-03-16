إيطاليا: حظر الطيران فوق أوكرانيا قد يؤدى لتصعيد الأزمة

شدد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني، على أن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة.

وقال غويريني، على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، "بالنسبة لطلب حظر الطيران فوق أوكرانيا، يبدو أن الموقف واضح جدا لي: الحديث عن فرض حظر طيران يعني التحدث عن منطقة تشغلها طائرات تابعة للناتو مع وجود خطر ملموس من حدوث تصعيد، للاشتباك بشكل مباشر مع الروس"، مضيفا “هذا ليس الحل الذي نتصوره"، وذلك حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وتابع غويريني ""أعتقد أنها مخاطرة كبيرة" و"قد تؤدي إلى اشتراك الحلف الأطلسي في الصراع الذي نعيشه اليوم"، مضيفا "ليست هذه هي النقطة، المهم هو مواصلة العمل لدعم أوكرانيا كما نفعل مع العقوبات من ناحية والمساعدات المادية من ناحية أخرى".

علاوة على ذلك، وفقًا للوزير، فإن طلب بولندا إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للناتو في أوكرانيا "سابق لأوانه تمامًا في هذا الوقت".

وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اجتماعا، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول التطورات والآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لبيان لمجلس الوزراء الإيطالي، تشاطر دراجي وسوليفان الإدانة الشديدة لروسيا لما وصفوه بـ"العدوان الروسي غير المبرر"، مؤكدين ضرورة مواصلة السعي لرد حاسم وموحد على موسكو.

واتفقا على أهمية زيادة تكثيف الاتصالات بين إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية على جميع المستويات، في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة والارتباط عبر الأطلسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإيطالية الموجهة للاجئين الأوكرانيين في مولدوفا.

هذا، وتشمل الدفعة الأولى نحو 8 أطنان من إجمالي حوالي 20 مساعدة من إيطاليا، متجهة إلى المراكز التي تتعامل مع استقبال المواطنين الأوكرانيين على أراضي مولدوفا.