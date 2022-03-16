الكنيست الإسرائيلي يدعو أعضائه لحضور خطاب الرئيس الأوكراني

دعا ميكي ليفي رئيس الكنيست الإسرائيلي، الأعضاء، رسميًا، إلى حضور خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد المقبل.

ووجه ليفي دعوة رسمية إلى كافة أعضاء الكنيست الإسرائيلي من أجل حضور خطاب سيلقيه الرئيس الأوكراني، في السادسة مساء الأحد المقبل، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة، عبر تطبيق «زووم - Zoom» إلى أعضاء الكنيست، حول العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وضرورة تعزيز الدعم الإسرائيلي لـ«كييف».

وكان أناتولي فيكتوروف السفير الروسي لدى تل أبيب، طلب عقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأربعاء، مع رئيس الكنيست، فيما يبدو للاحتجاج على إلقاء زيلينسكي خطابًا لأعضائه.