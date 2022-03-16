تباين الإصابات اليومية بكورونا في عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1194 إصابة جديدة، كما تعافت 1731 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 526 ألفًا و515 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1464 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 129 إصابة جديدة، و7 وفيات، وتماثل 814 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 500 ألف و626 حالة، والشفاء إلى 485 ألفًا و405 حالات، والوفيات إلى 6 آلاف و361 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 318 إصابة جديدة بإجمالي 886 ألفًا و301 حالة، و1073 حالة شفاء بإجمالي 854 ألفًا و326 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 312 إصابة جديدة و6 وفيات، و1056 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 632 إصابة جديدة، و7 وفيات وتماثل 1012 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و314 ألفًا و575 حالة، والوفيات إلى 25 ألفًا و116 حالة، والشفاء إلى مليونين و269 ألفًا و781 حالة بنسبة 98.1%.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 312 إصابة جديدة و6 وفيات، و1056 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 632 إصابة جديدة، و7 وفيات وتماثل 1012 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و314 ألفًا و575 حالة، والوفيات إلى 25 ألفًا و116 حالة، والشفاء إلى مليونين و269 ألفًا و781 حالة بنسبة 98.1%.