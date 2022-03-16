رامى عياش.. يتصدر تريند «تويتر» بعد ظهوره مع «صاحبة السعادة»

تصدر البوب ستار رامى عياش تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في لبنان وفى مصر وبعض الدول العربية، بعد أن استضافته الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، وتحدث عياش عن أهم المحطات فى حياته، حيث قال إنه يحب ممارسة الرياضات البرية مثل "الصيد" والتخييم في الجبال.

وأضاف، بأنه شخصيته مختلفة عن باقي أخواته، ووصفته إسعاد يونس بــ "رامبو عياش".

كما صرح رامي عياش، بأنه تعرف على زوجته "داليدا" وهي في سن 20 عامًا، وتزوجها في عمر 21 عامًا، وكانت من ضمن معجبيه.. وحكى تفاصيل زواجه على طريقة العادات والتقاليد الجبلية، بلقاء عائلتها والتعرف عليهم وخاصة والدتها.

وتألق البوب ستار في الغناء لأم كلثوم، دون موسيقى، وأبهر الفنانة "إسعاد يونس".

يذكر أن رامي عياش، عبر عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريدة له على موقع “تويتر”: "انتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقه خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى"، الثلاثاء 15 مارس، 11 مساء".