السجن 6 سنوات لطالب بتهمة هتك عرض طفلة داخل شقته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد حسن، رئيس المحكمة، بمعاقبة طالب بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض طفله بعد أن قام بايهامها أن والدته بالشقة وقام بالتعدي عليها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد رضوان ابراهيم، والمستشار عصام محمد عبد العزيز، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير الجنايات ممدوح رفعت.

تعود أحداث القضية رقم 11837 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك ببلاغ يفيد قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أن المتهم " أ.و.م"، طالب، تعرف علي المجني عليها " ا.ا.ع" 15 سنة مقيمة محافظة المنوفية، أثناء تواجدها بمنطقة الانفوشي وطلبت منه البحث عن منزل لها بالإيجار للإقامة به فطلب منها الذهاب برفقته إلى منزله لحين توفير مسكن لها وأوهما بتواجد والدته في الشقة فذهبت برفقته وعند وصولها لم تجد والدته وفاجئها أثناء وجودها داخل إحدى الغرف وطرحها أرضًا وحسر عنها ملابسها وهتك عرضها بالقوة وعند عودتها أبلغت عن المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم الي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.