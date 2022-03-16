أمريكا وروسيا تواجهان سلسلة العقوبات بالسخرية

توالت ردود الأفعال الأمريكية الساخرة من العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء على عدد من مسئولي الإدارة الأمريكية بمن فيهم الرئيس جو بايدن، بينما قابلت روسيا العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بالسخرية أيضا.

في السطور التالية ترصد الدستور أبرز ردود الأفعال الأمريكية الساخرة من العقوبات الروسية:

العقوبات الروسية على الإدارة الأمريكية

فرضت وزارة الخارجية الروسية، عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلى 12 من المسؤولين البارزين في الولايات المتحدة وفقا لما نقلته شبكة بي بي سي البريطانية اليوم الأربعاء.

ووفقا للشبكة البريطانية تضم قائمة العقوبات الروسية كلا من وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي وأعضاء آخرين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بموجب العقوبات الروسية، فإن الوارد أسمائهم في قائمة العقوبات ممنوعون من دخول روسيا وتجميد أي أصول لهم في البلاد.

وقالت الخارجية الروسية: "ردًا على سلسلة من العقوبات غير المسبوقة التي تحظر، من بين أمور أخرى، دخول الولايات المتحدة لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي، اعتبارًا من 15 مارس من هذا العام، تتضمن "قائمة التوقف" الروسية على أساس المعاملة بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع ليويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام والشخصيات الأمريكية البارزة".

ومضى البيان يوضح أن هذه الخطوة الانتقامية كانت “نتيجة حتمية للدورة الرهيبة للغاية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، في محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، اعتمدت، متجاهلة كل اللياقة، على التضييق الأمامي روسيا”.

ردود أفعال أمريكية ساخرة

سخر البيت الأبيض من العقوبات الروسية المفروضة على الإدارة الأمريكية حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: أن القيود الروسية المفروضة لن يكون لها تأثير كبير على أهدافهم المقصودة وتابعت: وقالت "لن يتفاجأ أي منكم أنه لا أحد منا يخطط لرحلات سياحية إلى روسيا، ولا يمتلك أي منا حسابات بنكية لن نتمكن من الوصول إليها، لذلك سنمضي قدمًا".

وأشارت ساكي أيضًا إلى أن بيان روسيا بشأن العقوبات أغفل أن "الرئيس بايدن هو"الابن"، مازحة "ربما كانوا قد عاقبوا والده، فليرقد في سلام".

كلينتون تسخر من العقوبات الروسية

من جانبها سخرت المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، الأربعاء، من العقوبات الروسية وقالت على حسابها الموثق بموقع "تويتر": "أريد أن أشكر الأكاديمية الروسية على جائزة إنجاز العمر".

سخرية موسكو من العقوبات الأمريكية

وبالمثل تعاملت موسكو مع العقوبات الأمريكية بالسخرية، حيث سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من قرار واشنطن بفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين وقالت: «العقوبات بحقّ الرئيس ووزير خارجية البلاد هي مثال وإثبات على العجز المطلق لسياستكم الخارجية».