أوكرانيا: مقتل 500 شخص في «خاركيف» منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقتل 500 شخص على الأقل في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك في أحدث إحصاء لها.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن خاركيف هي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، مشيرة إلى أنها تعرضت لقصف روسي عنيف تسبب في تدمير العديد من المباني.

فيما سمع دوي انفجار صباح الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية كييف، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، فيما استهدف قصف كثيف مدينة خاركيف خلال الليل، وذلك مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثالث.

وشوهد عمود من الدخان يرتفع من بعيد في قلب العاصمة، إلا أن حظر التجول الليلي الذي ينتهي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش حال دون معرفة سبب الانفجارات. وأحيانا تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن أسلحة الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدميرِ الجيش الروسي جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمتها القواتُ الأوكرانية في ضواحي مدينة ماريوبول.

وبالمقابل، أوضحت وزارةُ الدفاع الأوكرانية، من جانبها، أنها لن تسمح للجيش الروسي باحتلال أي جزء من أوكرانيا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، على أن القوات الروسية ستتخذ تدابير فورية لتعطيل مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية.