الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مقتل 500 شخص في «خاركيف» منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقتل 500 شخص على الأقل في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك في أحدث إحصاء لها.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أن خاركيف هي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، مشيرة إلى أنها تعرضت لقصف روسي عنيف تسبب في تدمير العديد من المباني.
فيما سمع دوي انفجار صباح الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية كييف، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، فيما استهدف قصف كثيف مدينة خاركيف خلال الليل، وذلك مع  استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثالث.

وشوهد عمود من الدخان يرتفع من بعيد في قلب العاصمة، إلا أن حظر التجول الليلي الذي ينتهي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش حال دون معرفة سبب الانفجارات. وأحيانا تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن أسلحة الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدميرِ الجيش الروسي جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمتها القواتُ الأوكرانية في ضواحي مدينة ماريوبول.

وبالمقابل، أوضحت وزارةُ الدفاع الأوكرانية، من جانبها، أنها لن تسمح للجيش الروسي باحتلال أي جزء من أوكرانيا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، على أن القوات الروسية ستتخذ تدابير فورية لتعطيل مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية.

كييف الطوارئ الأوكرانية مدينة خاركيف العملية العسكرية الروسية أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

القاهرة تفتتح 10 معارض وتخصص خطا ساخنا لمواجهة تلاعب التجار

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال ٧٢ ساعة

كم قلبا فطر بغيابك؟.. «القباج» تنعى أنيسة حسونة بكلمات مؤثرة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

نيفين جامع: الوزارة أعدت قائمة بـ83 فرصة استثمارية لتصنيع منتجات محلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

سفير فلسطين بالقاهرة يستقبل وفدًا حقوقيًا برئاسة أمين عام اتحاد المحامين العرب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست