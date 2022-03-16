تحرير 686 مخالفة للمحلات بسبب قرار الغلق وتدابير كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تحرير 686 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 147 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 901 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.