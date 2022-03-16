إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية رصد متحور جديد من فيروس كورونا في مريضين اثنين.

وذكرت الوزارة أن المتحور الجديد يجمع بين المتحورين الفرعيين "بي إيه 1" و"بي إيه 2" من كورونا، وفقا لما نقله موقع صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأضاف التقرير أنه لم يتم الكشف عن رصد المتحور في أي دولة أخرى، حتى الآن، ولم يذكر شيء عن خصائصه.

وفي الأربعاء الماضي، أعلنت الصحة الإسرائيلية، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2، حتى الآن.

وصرحت رئيسة خدمات الصحة العامة في الصحة الإسرائيلية، شارون ألروي بريس، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 297 حالة إصابة بسلالة كورونا BA.2 في إسرائيل، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وأشارت ألروى إلى أن من بين أولئك الذين تم العثور عليهم، يتعافى 12 شخصا، وفقا للصحيفة ذاتها.

وأوضحت المسئولة الإسرائيلية أن وزارة الصحة ليست على علم حتى الآن بحالات إصابة متكررة تتعلق بالسلالة الجديدة.