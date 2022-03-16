الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأطفال الذين ينتمون إلى علامات الأبراج هذه واثقون جدًا

صورة ارشفية
صورة ارشفية

الثقة هي أحد المكونات الرئيسية لشخصية عظيمة، والأشخاص الذين يتمتعون بمستويات جيدة من الثقة هم الأشخاص الذين يتطلع إليهم الناس، ويمكن اكتساب الخصائص مثل الثقة بشكل أفضل في سن مبكرة بحيث تستمر لفترة طويلة، وكما أنه يعتمد جزئيًا على تصرف الفرد ومحيطه فيما يتعلق بمستويات ثقته.

ووفقًا لعلم التنجيم من المرجح أن تتمتع بعض العلامات بثقة أفضل من غيرها، وهنا توجد خمس علامات زودياك، الأطفال الذين ينتمون إليها أكثر ثقة من غيرهم وفقا لموقع “ timesofindia” .

برج الحمل

الحمل يزدهر بالاعتماد على الذات والثقة بالنفس، وإن إحساسهم القوي بالذات لا يسمح لهم بأن يكونوا تحت الثقة أو الشك بشأن أنفسهم، وإنهم يحتاجون إلى الثقة من أجل تشكيل أحلامهم وتطلعاتهم الكبيرة، والثقة هي طريقة أخرى لتوجيه طموحهم من أجلهم ، مما يجعلها أكثر بروزًا في شخصيتهم.

برج الأسد 

من المعروف أن برج الأسد مغرم بنفسه وكل شيء يتعلق به، وغالبًا ما يكون من المستحيل الحفاظ على الفخر المرتبط به دون قدر معقول من الثقة، وغالبًا ما يكون الأطفال الذين ينتمون إلى علامة البروج هذه واثقين وكريمين للغاية.

برج الميزان

الميزان تحكمها إلهة الجمال والحب والرفاهية، وشخصيتهم الزهرة تحب الفخامة والحب والنعمة التي بسببها هم على درجة عالية من التوازن والبراعة الاجتماعية، ويتحدث أطفال الميزان كثيرًا وهم واثقون تمامًا عندما يتعلق الأمر بتقديم أنفسهم وإثبات قيمتها من حيث أي شيء.

برج العقرب

غالبًا ما يتم حراسة العقارب بشدة مما لا يسمح لها بفضح أي من حالات عدم الأمان الخاصة بها على الرغم من أنها قد تكون متعددة، وتتوق شخصياتهم البلوتونية إلى السيطرة ولا يشعرون بالرضا إلا عندما يتحكمون في الأشياء من حولهم وخاصة أنفسهم، ووجود قدر كبير من الثقة بداخلهم يجعلهم يظهرون ككائنات واثقة تمامًا، حتى كأطفال.

برج الدلو

برج الدلو هو واحد من أكثر علامات الأبراج فضولًا وعقلانية، وإن قدرتهم على التفكير المنطقي وتقييم المواقف بشكل صحيح يمنحهم الثقة ويسمح لهم بأن يكون لديهم إيمان قوي بأنفسهم، وغالبًا ما يكون الأطفال الذين ينتمون إلى علامة البروج هذه واثقين ومستقلين للغاية في نهجهم تجاه كل شيء في الحياة.

برج الحمل لعلم التنجيم الثقة هي أحد المكونات الرئيسية لشخصية عظيمة بمستويات جيدة من الثقة برج الأسد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 10

تسعير الخبز الحر بيد «التموين».. والتطبيق لـ3 أشهر

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

امسك ريد فلاج

الكيلو بـ110 جنيهات.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدي في بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

امسك ريد فلاج

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: عدم إغلاق المعابر مع غزة والضفة الغربية خلال «عيد المساخر»

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا