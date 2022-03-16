أفريقيا تسجل إجمالى 11.3 مليون إصابة جراء كورونا

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، تسجيل 11 مليونًا و360 ألف إصابة و253 ألف وفاة متأثرة بفيروس كورونا وسط تعافي 10 ملايين و570 آلف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوضحت المراكز - في بيان - أن نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغت 13%، فيما حصل 18.27% على جرعة واحدة و1.07% جرعة معززة في قارة أفريقيا.

وأضافت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمية.

وحول ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وأشارت إلى أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليون و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.