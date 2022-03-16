مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-3-2022

مع حلول ليلة النصف من شعبان تحظى مواقيت الصلاة على اهتمام كبير، وحرص كثير من المسلمين على تأدياتها في أوقاتها.

وتنشر "الدستور" في التقرير لمتابعيها مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، بعدد من المحافظات في مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة اليوم في مصر

ونستعرض فيما يلى للمتابعين مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، وذلك فى عدد من المحافظات بمصر، وهى محافظة القاهرة، والإسكندرية، ومحافظة الإسماعيلية، وشرم الشيخ، ومحافظة أسوان كالآتي:





مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم





موعد صلاة الفجر 4:39 ص

موعد وقت الشروق 6:04 ص

موعد وقت صلاة الظهر 12:04 ص

توقيت صلاة العصر 29: 3 ص

موعد وقت صلاة المغرب 6:04 م

موقت صلاة العشاء 7:21 م





مواعيد الصلاة بالإسكندرية اليوم الأربعاء





موعد صلاة الفجر 4:43 ص

وقت صلاة الشروق 6:10 ص

موعد صلاة الظهر اليوم 12:09 م

وقت صلاة العصر 3:34 م

ميعاد صلاة المغرب 6:08 م

توقيت صلاة العشاء 7:26 م



مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:34

وقت الشروق 6:00

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء



وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الشروق 5:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:07 م.



مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الأربعاء



وقت صلاة الفجر 4:36 ص

وقت الشروق 5:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م