السودان يؤكد إنشاء موانئ جديدة على البحر الأحمر ويرفض خصخصة القطاع

ترأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، مساء اليوم، اجتماع لجنة الأمن والدفاع بولاية البحر الأحمر.

واستمع دقلو خلال الاجتماع الذي عقد بالأمانة العامة للحكومة، إلى تنوير مفصل من والي الولاية المكلف، رئيس لجنة الأمن على عبدالله أدروب عن الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، وفق بيان لمجلس السيادة.

وقال والي البحر الأحمر المكلف، إنهم ناقشوا مشكلة الماء ببورتسودان، حيث أمن على ضرورة صيانة وتأهيل خزان أربعات ليسهم في معالجة مشكلة المياه التي عانى منها مواطنوا الولاية، فيما أشاد نائب رئيس مجلس السيادة بجهود لجنة أمن الولاية من خلال الإجراءات التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختلفة.

كما وجه بضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتذليل كافة العقبات، ليعود الميناء للأداء دورة الطبيعي في عمليات الصادر والوارد، إضافة إلى الاهتمام بالجانب التدريبي للعاملين في الميناء.

وأوضح الوالي أن نائب رئيس مجلس السيادة، أكد عدم وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ، وعدم اتاحة أي فرصة لأي أجنبي لإدارة الموانئ السودانية، موجها بتدريب وتأهيل أبناء الشعب السوداني لإدارتها، فضلاً عن الاهتمام بعمال الموانئ.

وأكد الوالي أن الاجتماع أمن على ضرورة العمل على إنشاء الموانئ الجديدة، لتضاف للموانئ القديمة ميناء اوسيف ، هيدوب مشيرا إلى تعهد نائب رئيس مجلس السيادة ، بدعم القوات الأمنية في جهودها لمكافحة التهريب والمخدرات التي تضر بالوطن.

رئيس مجلس السيادة يلتقي وزيرة الشباب والرياضة

واطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال لقائه بالقصر اليوم، وزيرة الشباب والرياضة المكلفة، هزار الأمين حسب الرسول، على سير العمل فى تنفيذ مدينة السودان الرياضية.

وأمن اللقاء على توفير الدعم اللازم والمعينات الفنية اللوجستية لتسريع العمل بالمدينة وإكماله وفقا للمواصفات العالمية.

من جانبها أوضحت هزار الأمين حسب الرسول، أن اللقاء استعرض بالتفصيل سير العمل بالمدينة الرياضية، مشيرة إلى أن افتتاحها سيتم خلال الفترة القريبة القادمة.