أبرز الإطلالات بأيدي المصممين العرب على السجادة الحمراء العالمية

يقوم المصممون من الشرق الأوسط مرة أخرى بإحياء حضورهم ، ويرتدي ملابسهم أكبر نجوم هوليود بقيادة المصممين اللبنانيين المخضرمين إيلي صعب وزهير مراد.

تضمنت العلامات التجارية التي تألقت هذا الموسم ربيع كيروز وطوني ورد وراني زاخم.

ارتدت المصممة الكويتية الأمريكية المولد بزة الزومان أزياء بايبر بيرابو في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة الشهر الماضي.

تضمنت جوائز اختيار النقاد يوم الأحد في لوس أنجلوس بعض العروض الرئيسية لهؤلاء المصممين، أبرزهم إيلي صعب كان وراء إطلالات ريتا أورا إلى آفا دوفيرناي وماندي مور.

شوهد أيضا المخرج دوفيرناي الذي كان أحد مقدمي العروض الليلية في ثوب مزين بقبعة سوداء فضية من مجموعة ساب خريف 2021.

قامت مور نجمة البرنامج الشهير This is Us بإطلاق أجواء إغريقية عبر ثوب Saab ذو اللون الأبيض الفاتح، كان الفستان المرصع بالجواهر من مجموعة ربيع / صيف 2022 وكانت أحد الإطلالات البارزة في الليل.



في هذه الأثناء ارتدت المغنية أورا ثوبًا مخمليًا مشقوقًا من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2021 من صعب عند وصولها مع صديقها المخرج Taika Waititi.

أيضًا في حفل جوائز اختيار النقاد ، ارتدت المصممة كيروز ، التي تعافت بعد تعرضها لإصابة خطيرة في أعقاب انفجار بيروت 2020 ، فستان جادا بينكيت سميث لهذه المناسبة.

ارتدت بينكيت سميث التي حضرت الحدث مع زوجها والفائز بجائزة أفضل ممثل ويل سميث ( الملك ريتشارد ) فستانًا ذهبيًا مزركشًا من مجموعة خريف وشتاء 2022 للمصمم اللبناني.

يعبر المصممين العرب دائما عن التراث باطلالات أنيقة تحظى بإعجاب الملايين.