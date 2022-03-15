الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ورشة عمل بالمجمع الطبى بالإسماعيلية لتدريب الأطباء على استخدامات القسطرة الوريدية

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عقد ورشة عمل لأطباء وتمريض قسم الحضانات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، والتى استهدفت التدريب على استخدامات القسطرة الوريدية وتركيب القسطرة الوريديه المركزية للأطفال حديثي الولادة بقسم الحضانات.

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وأشارت إلى أنه قام بالشرح والتدريب خلال ورشة العمل الدكتور محمد عزت استشاري الأطفال حديثى الولادة، لافتة إلى أنه عقدت فعاليات البرنامج التدريبي، بحضور الدكتور صالح إبراهيم رئيس قسم الحضانات، والفريق الطبي بقسم الحضانات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

وكان الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد تاريخ الإصلاح الصحي في مصر، وأطلق نظام التأمين الصحي الشامل ليزيل عبء الإنفاق الصحي عن المواطن المصري، مؤكدًا أن المبادرات الصحية الرئاسية هي الحل الزمني الذي أهداه الرئيس لمد التغطية الصحية الشاملة لتشمل كل المصريين بحلول 2030.

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وأوضح «السبكي» أن مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار «100 مليون صحة»، وأبرزها مبادرات دعم صحة المرأة، والقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي مهدت الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما تسهم في تسريع امتداده إلى جميع المصريين بكل محافظات الجمهورية.


وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تقديم 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية خلال عام 2021، من خلال 114 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بأعلى مستويات الجودة العالمية، منها 124 ألف عملية جراحية في كل التخصصات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى تسجيل 5 ملايين مواطن مصري بمحافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان".

ورشه عمل لمجمع الطبي الإسماعيلية تدريب أطباء الحضانات القساطر الوريدية استخدامات الحضانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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