الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

البيت المحمدي يستأنف مجالسه العلمية بشرح «القواعد الصغرى»

طلاب الازهر بالبيت
طلاب الازهر بالبيت المحمدى

أعلن البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، أستئناف مجالسه العلمية الأسبوعية وذلك بشرح كتاب" القواعد الصغرى" للشيخ العز بن عبدالسلام، بمشاركة عدد كبير من علماء وشيوخ الأزهر، حيث تم تنظيم المجلس العلمي، مساء الثلاثاء، بحضور طلاب وتلاميذ الأزهر. 

وقالت مؤسسة البيت المحمدي: "يستكمل الدكتور محمود حامد عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر شـرح كتاب "القواعد الصغرى" للعز بن عبد السلام في مقاصد الشريعة، وذلك مساء اليوم بالبيت المحمدي، وسيتم السماح بحضور الطلاب مع الالتزام بالتدابير الصحية، وسيبث المجلس عبر الصفحة الرسمية للبيت المحمدي على “فيسبوك”.

وتسعى المؤسسة إلى تأكيد دورها العلمي والريادي فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى، داخلياً وخارجياً، الأمر الذى جعلها من المؤسسات العلمية الصوفية ذات الانتشار الواسع حول العالم الإسلامى، حيث استطاعت خلال الفترة الأخيرة إلى نشر فكرها الدينى والتصدى للأفكار المنحرفة التى تسعى التيارات المتشددة لنشرها فى جميع أنحاء العالم. 

وتواصل مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد، سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

وتقوم الدراسة داخل “البيت المحمدي” على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

نجحت مؤسسة البيت المحمدى خلال الفترة الأخيرة فى نشر المنهج الإسلامي الصحيح بين الشباب فى المجتمع المصرى وذلك من خلال الدورات والندوات التي تنظمها بشكل دائم . 

البيت المحمدي يستأنف مجالسه العلمية شرح كتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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