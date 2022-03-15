الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات لمجلس الأمن: استمرار فرض عقوبات على «الحوثى» أمر ضرورى لردعهم

مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي

أدان السفير محمد بوشهاب نائب مندوب دولة الإمارات لدى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، استمرار هجمات ميليشيات الحوثي بما في ذلك استهداف مصفاة نفط في الرياض بطائرة مسيرة.

وقال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن في كلمة بلاده أمام المجلس اليوم بشأن اليمن، إن ميليشيات الحوثي استغلت كل المبادرات لمواصلة الأعمال العدائية وزعزعة الاستقرار.

وشدد محمد بوشهاب على أن مواصلة فرض عقوبات على ميليشيات الحوثي أمر ضروري، مؤكدًا أن تصرفات ميليشيات الحوثي العدائية تنبئ بمستقبل المنطقة في حال عدم ردعهم ووضع حد لانتهاكاتهم.

وأعرب ممثل لدى مجلس الأمن عن قلق الإمارات إزاء الوضع الإنساني في اليمن وميليشيات الحوثي لا تكترث باحتياجات الشعب اليمني.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن وقف تدفق الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثي في اليمن أولوية أساسية.

كما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أنه بحاجة لحلول تفضي إلى سلام مستدام في اليمن.

الاتحاد الأوروبي يضيف ميليشيا الحوثي إلى القائمة السوداء  

وكان الاتحاد الأوروبي أضاف ميليشيا الحوثي إلى القائمة السوداء للاتحاد، بعد أن قام الحوثيون خلال الفترة الماضية بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية، كما طبقوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء، وشاركوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستخدموا ألغامًا أرضية عشوائية، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغام تحت الماء.

وقرر الاتحاد وفق هذه الخطوة تجميد أصول الميليشيا وحظر تزويدها بالتمويل، حيث إن هذا القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير 2022م.

يُذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في عام 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن.

محمد بوشهاب الإمارات مجلس الأمن الدولي الحوثي الرياض اليمن

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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