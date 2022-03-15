الثلاثاء 15 مارس 2022
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سياسي

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بتسعير رغيف الخبز الحر تحد من ارتفاع الأسعار

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أيد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، مؤكدا أن القرار يحد من ارتفاع ثمن هذه السلعة الأساسية التي لا غنى عنها للمواطن المصري خاصة محدودي الدخل.

وأوضح أمين في بيان له اليوم، أن قرار الرئيس السيسي خطوة لضبط فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري مؤخرا نتيجة جشع التجار واستغلال الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، التي وجه بها الرئيس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحديد سعر رغيف الخبز غير المدعوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات لضبط منظومة أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والخبز، حيث أقر الرئيس آليات تحفيزية لتشجيع المزارعين على توريد القمح للحكومة، وتقديم موعد التوريد ليكون في أول أبريل القادم بدلا منتصف أبريل كما كان مقررًا كل عام، فضلا عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

وشدد النائب على أن تكليفات الرئيس الأخيرة سيكون لها آثارها الإيجابية في تقليل الفجوة الاستيرادية من القمح وتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى مصر لمدة 10 أشهر قادمة، مطالبا الحكومة بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بحزم ومعاقبة التجار المخالفين للتسعيرة.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم؛ موضحًا أن تحديد سعر رغيف الخبز غير المدعوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات لضبط منظومة أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والخبز، حيث أقر الرئيس السيسي آليات تحفيزية لتشجيع المزارعين على توريد القمح للحكومة، وتقديم موعد التوريد ليكون في أول أبريل القادم بدلا من منتصف أبريل كما كان مقررًا كل عام، علاوة على منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفاع الأسعار محدودي الدخل السوق المصري رغيف الخبز جشع التجار توجيهات الرئيس

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