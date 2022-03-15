الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة سميرة صدقى بالهرم

الفنانة سميرة صدقى
الفنانة سميرة صدقى

نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى كشف غموض سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا الفنانة سميرة صدقي بمنطقة الهرم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدير أعمالها وأحد أقاربه، تم القبض عليهما وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع الغرب بلاغا يفيد تعرض فيلا الفنانة سميرة صدقي للسرقة بمنطقة الهرم. 

على الفور، انتقل إلى العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع الغرب تبين عدم وجود كسر بمنافذ الفيلا، وأن السارق استولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من خزينة بالفيلا ووجود بعثرة في محتويات الفيلا.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين في الفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

بالتّحري وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وكيل أعمال الفنانة وأحد أفراد أسرته وراء السرقة، حيث استخدما مفتاحا في الدخول للفيلا خلال غياب الفنانة عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي طلبت سرعة إجراء التحريات، حول ظروف وملابسات الواقعة، والانتقال للمعاينة وسؤال الشهود، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها.

الأجهزة الأمنية أمن الجيزة سرقة مبالغ مالية مشغولات ذهبية الفنانة “سميرة صدقي”

رئيس التحرير

وائل لطفي

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