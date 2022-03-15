الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تصادم 3 سيارات على محور 26 يوليو

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم 3 سيارات بمحور 26 يوليو، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من ميدان لبنان.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي وقوع حادث تصادم أعلي محور 26 يوليو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع اصطدام 3 سيارات ملاكى مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر .

انتقلت أوناش المرور إلى المكان وتمت عملية رفع حطام الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 محور 26 يوليو حادث تصادم ميدان لبنان كثافات مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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