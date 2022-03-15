الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقيب التمريض: الدولة دعمت المرأة بشكل لم تشهده مصر من قبل

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

خلال مشاركتها بملتقى اتحاد المستشفيات العربية..

نقيب التمريض: الدولة المصرية قدمت كل أشكال الدعم للمرأة بشكل لم تشهده مصر من قبل

كوثر محمود: كوادر التمريض أصبحت قادرة على قيادة منظومات صحية كبرى


قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وعضو مجلس الشيوخ، إن أطقم التمريض لهم دور هام منذ قديم الأزل، بل إن كوادر التمريض أصبحت قادرة على قيادة منظومات صحية كبرى على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، والتي عقدت بعنوان "المرأة في قيادة الرعاية الصحية: عندما ترتفع، ننهض جميعًا"، بحضور ممثلين من عدد من الدول العربية.

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وأشارت إلى إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشدد دومًا على أهمية دور المرأة المصرية، وتقدم كل أشكال الدعم للسيدات بشكل لم تشهده مصر من قبل.

وأوضحت أن الدعم المقدم من الدولة لدور المرأة، ظهر في تمثيل المرأة في المناصب القيادية، لافتة إلى أن نسبة تمثيل الوزيرات في تشكيل الحكومة بلغ ٢٥%، ونائبات المحافظين يمثلوا ٣١%، كما بلغ تمثيل السيدات في مجلس الشيوخ ١٣.٣%، لافتة إلى أنه تم زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى ٦٨.٨% خلال عام ٢٠١٨ في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.

وفيما يخص أطقم التمريض، أكدت نقيب التمريض إن نسبة التمريض الإناث في مصر تبلغ ٨٠%، كما أن نسبة عمداء كليات التمريض بلغت ٩٩%.

وقالت إن استمرار دور المرأة عامة وأطقم التمريض خاصة يحتاج لدعم من ٣ جهات، أولًا: الدولة وهو ما حصلت عليه بفضل توجيهات الرئيس السيسي، ثانيًا: المؤسسات والجهات التى تعمل بها، ثالثًا: دعم الأسرة لها لاستمرار دورها والقيام بعملها على أكمل وجه.

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يذكر أن الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، يقام في القاهرة في الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس الحالي، برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلسه التنفيذي.

اتحاد المستشفيات العربية نقيب التمريض الدولة المصرية أشكال الدعم كوادر التمريض قيادة منظومات صحية كبرى

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