الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل عودة طاقم «جزيرة غمام» بعد رحلة عمل صعبة

جزيرة غمام
جزيرة غمام

عاد فريق عمل مسلسل جزيرة غمام بطولة الفنان طارق لطفي من العين السخنة بالسويس بعد تصوير ما يقرب من 20 ساعة يوميًا متواصلة ولساعات طويلة في ظروف مناخية صعبة للغاية وبرودة قارسة ضمن مسلسلات رمضان 2022 في موسم درامي قومي للغاية.

مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022

ومن المقرر أن يتواجد طاقم العمل لعدة أيام في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير العمل داخل ديكور العمل الرئيسي المقرر أن يكون مفاجأة العام الجديد من حيث الإنتاج والضخامة وعدد الفنانين بالعمل نفسه. 

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وبمشاركة عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغني، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول لمسلسل جزيرة غمام، وكشف عن طبيعة الأحداث التي تدور في إطار صعيدي في إحدى الجزر، و يتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات في إطار تشويقي مثير.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة بشكل حصري طوال أيام شهر رمضان، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم.

وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والدراما وتتوالى المفاجآت الصادمة خصوصًا مع ظهور القتيل وأنه لم يمت من الأساس، ويظهر في أماكن أخرى، ويهرب القاتل لتبدأ رحلته من خلال حكاية تتضمن قصة في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة.

 

كشفت الفنانة مي عز الدين عن دورها في المسلسل الدرامي الجديد "جزيرة غمام" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022. 

مسلسل جزيرة غمام في رمضان 2022

وبدأت مي الترويج للعمل من خلال صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت البوستر الدعائي لشخصيتها في العمل حيث تلعب دور فتاة غجرية تقع في حب أحمد أمين خلال الأحداث. 

مسلسل جزيرة غمام جزيرة غمام الفنان طارق لطفي طارق لطفي العين السخنة غمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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