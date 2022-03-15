الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع التونسى: إيطاليا تعد من أهم الشركاء بحكم العلاقات التاريخية

وزير الدفاع التونسي
وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش

أكد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش أن إيطاليا تعد من أهم شركاء تونس بحكم العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين البلدين الصديقين ومواجهتهما للتحديات الأمنية نفسها، مشيرا إلى تفاعلها مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
 

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا، على هامش انعقاد اللجنة العسكرية التونسية الإيطالية المشتركة بتونس في دورتها الثالثة والعشرين.
 

وثمّن مميش - في بيان لوزارة الدفاع التونسية - دعم إيطاليا لتونس في المجالين العسكري والتنموي واعتزامها المشاركة في إنجاز مركز التأهيل المهني للغوص والأشغال تحت المائيّة بجرجيس من خلال توفير التجهيزات وتأهيل المتدربين.
 

وفي السياق، عبّر السفير الإيطالي عن ارتياحه للتعاون المتميّز في المجالين العسكري والتنموي، موضحا استعداد بلاده المتواصل لدعم الجهود المبذولة من أجل تطوير قدرات الجيش التونسي ودوره التنموي.

أمن تعاون لقاء وزارة الدفاع ايطالي سفير وزير الدفاع التعاون الثنائي وزارة الدفاع التونسية الجيش التونسي

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